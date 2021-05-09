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Праздничные мероприятия в Минской области начались с массового возложения цветов на Кургане Славы

Делегация представителей руководства Минской области и районов центрального региона страны приняли участие в торжественном митинге у мемориального комплекса «Курган Славы» в Смолевичском районе. 

Председатель Миноблисполкома Александр Турчин сердечно поздравил участников митинга и всех жителей области, напомнил о важности священного для каждого белоруса праздника:

– 9 мая 1945 года  – священная для каждого белоруса дата. День Победы приходит к нам в сердце с первыми шагами, с первой улыбкой родителя и первыми словами, которые произносим в своей жизни. Взрослея, каждый из нас выбирает свой путь, но объединяет нас одно – торжество Великой Победы. На протяжении 76 лет каждый год на 9 мая сотни миллионов людей по всему миру склоняют голову в знак глубочайшего уважения к вечной памяти героев, простых людей, мужчин и женщин, стариков и детей, которые в далеком 1941-м, не жалея себя, все как один, плечом к плечу, стали на защиту своей Родины. Ни на секунду не опустили руки, которые на протяжении мучительно долгих четырех лет изо дня в день совершали величайший подвиг – защищали свою землю, свой дом, свой народ. И они победили! В эти майские дни миллионы белорусов с самого раннего утра и до поздней ночи идут и будут идти к памятникам и обелискам. Местам воинской славы и доблести, братским могилам. Идут с одной целью – отдать дань памяти великому подвигу, вернуться в мыслях к тем страшным событиям, изменившим мир. Вернуться, чтобы еще раз сказать: «Никогда больше!» Вернуться, чтобы еще раз сказать: «Мы помним! Спасибо за то, что вы смогли!» Мы никогда не устанем повторять имена тех, чей подвиг бессмертен. Дорога жизни каждого из них – ярчайший пример и неиссякаемый источник гордости для нас и всех будущих поколений свободных и независимых белорусов. Одолев врага в мае 1945-го, наши отцы, деды и прадеды вернулись домой, к сожженным деревням, искалеченным судьбам. И они еще раз совершили подвиг. Заново построили города, вернули жизнь в промышленные цеха и на хлебные нивы, детские улыбки в семьи и школьные классы. Сегодня у подножия величественного Кургана Славы – настоящего символа независимой Беларуси – мы склоняем головы в их честь, в честь всех ветеранов, которые сегодня с нами, и всех защитников, которые, к большому сожалению, ушли в вечность.

Участники митинга почтили их память минутой молчания.

Торжественные мероприятия и митинги проходят сегодня по всей области. А также патриотические мероприятия в самых разных форматах – акции, спортивные эстафеты, концерты, флешмобы, приуроченные ко Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.
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