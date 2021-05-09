Эпицентром празднования Дня Победы в Первомайском районе Минска стал парк Челюскинцев – любимое место отдыха минчан и гостей столицы. Здесь проходит концертная программа, выставка детского рисунка Центра дополнительного образования для детей и молодежи "Арт", работают аттракционы, уголки подвижных игр и многое другое. Людей совершенно разных поколений объединила жизнеутверждающая общность праздника.
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Праздничные мероприятия проходят в парке Челюскинцев
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