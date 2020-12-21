Праздничные гуляния в Витебске пройдут на свежем воздухе

Развлекательные рождественские и новогодние мероприятия в Витебске из-за пандемии пройдут на уличных площадках, сообщает БЕЛТА.
Заместитель директора культурно-исторического комплекса "Золотое кольцо г.Витебска "Двина" Лилия Резкина рассказала, что традиционную развлекательную программу "Новый год в Золотом кольце" покажут на открытом воздухе.
– Пандемия вынудила артистов выйти из замкнутых стен и переместиться на уличные площадки. На подворье комплекса маленькие и взрослые зрители смогут посмотреть театрализованную постановку. Главным ее героем станет Дед Мороз, который привезет с заснеженного Северного полюса зимнюю новогоднюю сказку. Мы уверены, что всем гостям будет тепло, уютно и радостно. А если холод все-таки возьмет свое, то отогреваться лучше у большого самовара со сладкими угощениями, приготовленными с пылу с жару поварами местного кафе, – поделилась она.
В культурно-историческом комплексе на православное Рождество посетители смогут поучаствовать в веселых Колядах. Артисты готовят красочное представление.
– С 24 декабря по 20 января у нас будет открыта выставка детских творческих работ "Рождественская сказка". Она покажет, как много света и тепла несут самые долгожданные зимние праздники. Это настоящее рождественское чудо, – отметила Лилия Резкина.
Для горожан учреждения культуры города подготовили и другие сюрпризы. На площади Победы 25 декабря витебчан и гостей города ожидает культурно-спортивная программа "Зиму встречаем, весело играем". Размяться и посоревноваться за звание самого сильного и быстрого желающие смогут также в спортивном городке в пойме Витьбы.
В новогоднюю ночь на центральной городской площади будет организована концертно-развлекательная программа. Праздничный салют раскрасит витебское небо в 2 часа ночи.
Самых стойких жителей города приглашают на площадь Победы уже в полдень 1 января, где с небольшим перерывом будут проходить веселые игры и конкурсы.
Если погода будет позволять, то витебчане смогут в любой день покататься на открытых ледовых катках. Пункты проката откроют рядом с ними. Планируется организовать катания до 9 или 10 вечера в зависимости от дня недели.
Провести активно и с пользой выходные и праздничные дни можно в комплексе культурно-массового отдыха им. Советской Армии в Мазурино. Здесь пройдут спортивные и конкурсные программы для всей семьи. Пункт проката спортинвентаря также будет открыт для желающих.
Фото: БЕЛТА
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Праздничные гуляния в Витебске пройдут на свежем воздухе
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