Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Праздничные гуляния в Витебске пройдут на свежем воздухе

Праздничные гуляния в Витебске пройдут на свежем воздухе

Развлекательные рождественские и новогодние мероприятия в Витебске из-за пандемии пройдут на уличных площадках, сообщает БЕЛТА. 


Заместитель директора культурно-исторического комплекса "Золотое кольцо г.Витебска "Двина" Лилия Резкина рассказала, что традиционную развлекательную программу "Новый год в Золотом кольце" покажут на открытом воздухе. 

– Пандемия вынудила артистов выйти из замкнутых стен и переместиться на уличные площадки. На подворье комплекса маленькие и взрослые зрители смогут посмотреть театрализованную постановку. Главным ее героем станет Дед Мороз, который привезет с заснеженного Северного полюса зимнюю новогоднюю сказку. Мы уверены, что всем гостям будет тепло, уютно и радостно. А если холод все-таки возьмет свое, то отогреваться лучше у большого самовара со сладкими угощениями, приготовленными с пылу с жару поварами местного кафе, – поделилась она. 

В культурно-историческом комплексе на православное Рождество посетители смогут поучаствовать в веселых Колядах. Артисты готовят красочное представление. 

– С 24 декабря по 20 января у нас будет открыта выставка детских творческих работ "Рождественская сказка". Она покажет, как много света и тепла несут самые долгожданные зимние праздники. Это настоящее рождественское чудо, – отметила Лилия Резкина.

Для горожан учреждения культуры города подготовили и другие сюрпризы. На площади Победы 25 декабря витебчан и гостей города ожидает культурно-спортивная программа "Зиму встречаем, весело играем". Размяться и посоревноваться за звание самого сильного и быстрого желающие смогут также в спортивном городке в пойме Витьбы.

В новогоднюю ночь на центральной городской площади будет организована концертно-развлекательная программа. Праздничный салют раскрасит витебское небо в 2 часа ночи. 

Самых стойких жителей города приглашают на площадь Победы уже в полдень 1 января, где с небольшим перерывом будут проходить веселые игры и конкурсы.

Если погода будет позволять, то витебчане смогут в любой день покататься на открытых ледовых катках. Пункты проката откроют рядом с ними. Планируется организовать катания до 9 или 10 вечера в зависимости от дня недели.
Провести активно и с пользой выходные и праздничные дни можно в комплексе культурно-массового отдыха им. Советской Армии в Мазурино. Здесь пройдут спортивные и конкурсные программы для всей семьи. Пункт проката спортинвентаря также будет открыт для желающих. 

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Минимальную зарплату в Беларуси планируют поднять в 2021 году до 400 рублей
Владимир Караник и Дмитрий Пиневич награждены орденом Отечества ІІІ степени
Задержаны минчане, которые пытались ночью заблокировать движение на дороге
Елена Малышева рассказала о вреде лимонада
Шестеро погибли на водоемах Беларуси всего за неделю
В Гродно в рамках профилактической акции «Безопасный Новый год» сотрудники МЧС поздравили многодетные семьи
Орда: профсоюзы намерены подать обращения в международные инстанции против действий Евросоюза
«Сотворение мира»: симфоническая поэма современного израильского композитора Баруха Берлинера прозвучит в Минске
В БГМУ наградили более тысячи студентов, которые помогают пациентам с коронавирусом
Выполнение ключевых показателей социально-экономического развития столицы обсудили в Мингорисполкоме
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Переговоры сначала капитуляция – где поставить вопрос?
Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего посла Беларуси в Аргентине Астапенко
Новые тарифы на электроэнергию для энергоемких производств планируется установить с 1 января
Четыре самые крупные конфессии Беларуси подписали совместное обращение о мире
Министерство здравоохранения: уже более недели в некоторых регионах не увеличивается число пациентов с пневмонией
Праздничные гуляния в Витебске пройдут на свежем воздухе
Минэнерго планирует за следующий год оценить возможность строительства второй АЭС в Беларуси
Во Франции ученые создали медальон от COVID-19
В Витебской области встречают более 350 тракторов МТЗ
Министерство энергетики: первый блок БелАЭС планируется подключить к сети сегодня после плановых испытаний
Центр помощи «Вера» приглашает принять участие в благотворительной акции и сделать подарки детям-сиротам
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Зайцы грызут кору
Житель Добрушского района хранил самодельный пистолет – возбуждено уголовное дело
В Полоцком районе отец и сын утонули в озере во время рыбалки
В 2021 году в рамках Союзного государства будет реализовано девять совместных программ
Каранкевич: очередной раунд переговоров Беларуси и России по поставкам газа планируется на этой неделе
Футбол. Бурко, Селява и Архипов покинули солигорский «Шахтер»
В Минске пенсионер попал под поезд
Шаккалиев: антимонопольные органы государств-членов защищают конкуренцию в ЕАЭС
Скончался один из создателей мультфильма “Ну, погоди!”
«Нью-Джерси» отозвал Шаранговича из минского «Динамо»
Акция "Наши дети" с участием депутата Елены Потаповой прошла в детском саду № 5 Гродно
мнение
Вадим ГИГИН
Агенты бывают разные
"Вместо карнавальных масок – защитные": лицеисты МВД примут участие в Новогоднем балу
Беларусь и Ватикан заинтересованы в активизации сотрудничества
Мир за выходные: новая блокада Великобритании, похолодание в отношениях России и США, ужесточение карантина в Украине
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1893 пациента с COVID-19, выписаны 1295
Сроки призывной кампании продлены до 1 января в связи с эпидемической обстановкой
Виктория и Дэвид Бекхэм построят остров в Англии
Евро и доллар подорожали, российский рубль подешевел
Катались на лошадях, смотрели "Один дома" и пили какао: выходные белорусов в Instagram
Новый уполномоченный по делам религий и национальностей: хотелось бы громче слышать голоса конфессий в поддержании традиционных семейных ценностей
Лукашенко: межконфессиональный мир будут пытаться разорвать, но мы должны не допустить этого
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Незнакомец на хуторе
В Витебском районе открыли обновленный воинский мемориал
Парламентское собрание приняло бюджет СГ на 2021 год
Штрафы на сумму более 10 тысяч рублей получили в одной из торговых сетей за нарушение ценообразования
Авторы
СКАНИРУЙТЕ