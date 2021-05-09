Праздничная концертная программа «Во славу Великой Победы» звучит в Могилеве на площадке у городской ратуши. Артисты Могилевской областной филармонии, творческие коллективы Дворца культуры области и учреждений образования и культуры города исполнят номера, посвященные Великой Победе. Увидят зрители и «Вальс Победы» в рамках общереспубликанской акции РОО «Белая Русь». Смотрите стрим на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday, подписывайтесь на канал «СБ ТВ».
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Праздничная концертная программа «Во славу Великой Победы» в Могилеве - стрим
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