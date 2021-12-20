Что нового произошло в мире моды за неделю

1. Праздничная коллекция от Valentino

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Фото:

valentino.com

Фото:

valentino.com

2. Футбольные кроссовки на каблуках от Nike

Фото:

nike.com

Фото:

nike.com

3. Коллекция для горнолыжного спорта от Prada

Фото:

prada.com

Фото:

prada.com

Фото:

prada.com

4. Зимняя коллекция от Loro Piana

Фото:

loropiana.com

Фото:

loropiana.com

Фото:

loropiana.com

5. Стало известно имя нового креативного директора бренда Vetements

Фото:

instagram.com/gvasalia

Итальянский модный дом Valentino присоединился к марафону праздничных коллекций и представил свой вариант ярких новогодних образов.В линейке под названием Party Collection представлены платья, бомберы, образы с перьями и люрексом, твидовая одежда с серебристыми лентами и платья, расшитые пайетками и узорами в виде фруктов.Креативный директор Пьерпаоло Пиччоли предлагает дополнить образ сумками и туфлями.Победу в нашей уже постоянной номинации «Модная коллаборация недели» мы отдаем японскому бренду Comme des Garçons и американской марке Nike. Вместе они смогли выпустить самую обсуждаемую пару обуви этого сезона – футбольные кроссовки на каблуках.Основой для этого шедевра стали бутсы Nike Premier, которые впервые были выпущены еще в 1992 году.Модель изготовлена из гладкой кожи в черном и бежевом цветах. На кроссовки нанесен фирменный логотип только одного бренда – Nike. Как мы уже отметили, главной особенностью модели является каблук, который внешне напоминает шипы классической обуви для игры в футбол.Модель уже есть в продаже. Ее стоимость составляет 633 доллара.Пока другие модные бренды демонстрируют коллекции к предстоящим праздникам, итальянская марка Prada готовится активно провести зиму и выпускает линейки для зимних видов спорта.В новой капсуле спортивной линейки бренда Linea Rossa представлены мужские и женские куртки, штаны, худи, лосины и шапки. В коллекцию аксессуаров вошли маски, шлем, сноуборд и лыжи.Главная особенность капсулы в том, что она изготовлена из экологичных материалов. Так, в составе верхней одежды трехслойная ткань Extreme-Tex, которая обеспечивает изоляцию и является водонепроницаемой. Внутри курток пух Graphene, помогающий регулировать температуру тела.Все модели декорированы фирменной красной линией Prada Linea Rossa.Коллекция уже поступила в продажу. Стоимость предметов одежды варьируется от 1970 до 5400 долларов.Итальянский бренд Loro Piana представил новую зимнюю коллекцию в геометрических узорах.В капсуле под названием Holiday предметы одежды для мужчин и женщин.В мужскую коллекцию вошли обновленная модель знаковой куртки Icer из двойного кашемирового джерси и куртка из кашемира и овчины. Линейку дополняют вязаные шапки, шарфы, перчатки и лыжные маски.В женской коллекции разнообразие уютных свитеров и спортивных брюк, а также кашемировых жилетов и парок в спортивном стиле.Все вещи представлены в нейтральных оттенках (белый, серый) и в более насыщенных цветах (голубой, желтый, бардовый и оранжевый).Лейтмотивом капсулы стал жаккард – яркие геометрические узоры выполнены на различных текстурах. Среди тканей присутствуют фирменные материалы бренда: смесовая ткань кашемира и шелка Cashfur и кашемир Coarsehair, декорированный фигурной вязкой.На должность главного идейного вдохновителя французского бренда Vetements назначен Гурам Гвасалия – брат основателя Демны Гвасалии.Ранее Гурам занимал пост генерального директора марки.В новой должности дизайнер уже успел представить свою первую коллекцию сезона осень-зима/2022. В линейку вошли объемные пуховики, массивные украшения из страз, брючные костюмы, кожаные плащи и вечерние платья.Вступив в новую должность, дизайнер отметил, что хотел бы подать пример всем молодым людям, которые хотят связать свою жизнь с модой, но боятся этого.