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  2. Праздничная коллекция Valentino, кроссовки на каблуках от Nike и новый креативный директор Vetements: что нового произошло в мире моды за неделю

Что нового произошло в мире моды за неделю

Праздничная коллекция Valentino, кроссовки на каблуках от Nike и новый креативный директор Vetements: что нового произошло в мире моды за неделю

Мы подводим модные итоги недели и рассказываем, чья совместная коллекция стала коллаборацией недели, что необычного в капсуле для горнолыжного спорта от Prada и какой получилась новая зимняя линейка от Loro Piana. 

1. Праздничная коллекция от Valentino 

Итальянский модный дом Valentino присоединился к марафону праздничных коллекций и представил свой вариант ярких новогодних образов.

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В линейке под названием Party Collection представлены платья, бомберы, образы с перьями и люрексом, твидовая одежда с серебристыми лентами и платья, расшитые пайетками и узорами в виде фруктов.

Фото: valentino.com

Креативный директор Пьерпаоло Пиччоли предлагает дополнить образ сумками и туфлями.

Фото: valentino.com

2. Футбольные кроссовки на каблуках от Nike

Победу в нашей уже постоянной номинации «Модная коллаборация недели» мы отдаем японскому бренду Comme des Garçons и американской марке Nike. Вместе они смогли выпустить самую обсуждаемую пару обуви этого сезона – футбольные кроссовки на каблуках. 

Фото: nike.com

Основой для этого шедевра стали бутсы Nike Premier, которые впервые были выпущены еще в 1992 году. 

Фото: nike.com

Модель изготовлена из гладкой кожи в черном и бежевом цветах. На кроссовки нанесен фирменный логотип только одного бренда – Nike. Как мы уже отметили, главной особенностью модели является каблук, который внешне напоминает шипы классической обуви для игры в футбол.

Модель уже есть в продаже. Ее стоимость составляет 633 доллара. 

3. Коллекция для горнолыжного спорта от Prada

Пока другие модные бренды демонстрируют коллекции к предстоящим праздникам, итальянская марка Prada готовится активно провести зиму и выпускает линейки для зимних видов спорта. 

Фото: prada.com

В новой капсуле спортивной линейки бренда Linea Rossa представлены мужские и женские куртки, штаны, худи, лосины и шапки. В коллекцию аксессуаров вошли маски, шлем, сноуборд и лыжи. 

Фото: prada.com

Главная особенность капсулы в том, что она изготовлена из экологичных материалов. Так, в составе верхней одежды трехслойная ткань Extreme-Tex, которая обеспечивает изоляцию и является водонепроницаемой. Внутри курток пух Graphene, помогающий регулировать температуру тела. 

Фото: prada.com

Все модели декорированы фирменной красной линией Prada Linea Rossa.

Коллекция уже поступила в продажу. Стоимость предметов одежды варьируется от 1970 до 5400 долларов.

4. Зимняя коллекция от Loro Piana 

Итальянский бренд Loro Piana представил новую зимнюю коллекцию в геометрических узорах. 

Фото: loropiana.com

В капсуле под названием Holiday предметы одежды для мужчин и женщин.  

В мужскую коллекцию вошли обновленная модель знаковой куртки Icer из двойного кашемирового джерси и куртка из кашемира и овчины. Линейку дополняют вязаные шапки, шарфы, перчатки и лыжные маски.

Фото: loropiana.com

В женской коллекции разнообразие уютных свитеров и спортивных брюк, а также кашемировых жилетов и парок в спортивном стиле.

Все вещи представлены в нейтральных оттенках (белый, серый) и в более насыщенных цветах (голубой, желтый, бардовый и оранжевый).

Фото: loropiana.com

Лейтмотивом капсулы стал жаккард – яркие геометрические узоры выполнены на различных текстурах. Среди тканей присутствуют фирменные материалы бренда: смесовая ткань кашемира и шелка Cashfur и кашемир Coarsehair, декорированный фигурной вязкой.

5. Стало известно имя нового креативного директора бренда Vetements

На должность главного идейного вдохновителя французского бренда Vetements назначен Гурам Гвасалия – брат основателя Демны Гвасалии. 

Фото: instagram.com/gvasalia

Ранее Гурам занимал пост генерального директора марки.

В новой должности дизайнер уже успел представить свою первую коллекцию сезона осень-зима/2022. В линейку вошли объемные пуховики, массивные украшения из страз, брючные костюмы, кожаные плащи и вечерние платья.

Вступив в новую должность, дизайнер отметил, что хотел бы подать пример всем молодым людям, которые хотят связать свою жизнь с модой, но боятся этого. 
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