Правящая коалиция Польши может распасться из-за отставки вице-премьера

Президент Польши Анджей Дуда отправил в отставку вице-премьера правительства, министра развития, труда и технологии Ярослава Говина. Это может привести к распаду правящей коалиции в стране, пишет РИА Новости.
Отмечается, что отправить Говина в отставку Дуду попросил премьер Матеуш Моравецкий. Причиной, по словам пресс-секретаря правительства Польши Петра Мюллера, стали расхождения во взглядах на программу экономического развития "Польский лад". Дело в том, что Говин выступает против уменьшения налогов, что предусматривает данная программа.
В РИА Новости уточнили, что правящая партия Польши "Право и справедливость" составляет большинство в нижней палате парламента (сейме) и имеет право формировать правительство исключительно благодаря коалиции с несколькими политическими силами. Среди них – партия "Согласие", лидером которой выступает Говин. Следовательно, в случае конфронтации "Согласия" с "Правом и справедливостью" последним не хватит мандатов, чтобы иметь большинство голосов в сейме.
Сам Говин уже заявил, что его отставка повлечет за собой распад правящей коалиции. "Это означает конец Объединенных правых сил и распад коалиции", – подчеркнул он.
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