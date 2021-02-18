— Правозащитник и должен быть вне политики. Сложившаяся в Беларуси ситуация меня удивляет: почему правозащита обслуживает исключительно оппозицию?

— Меня очень удивило, что за наши мнения в соцсетях и в реальности против нас развернулась такая травля. Приходили и в кафе скандалить, хамить, писали ужасные отзывы, пытаясь обрушить нам рейтинги, вносили в черные списки, вывеску ломали.

Вы аргументами убедите меня в своей правоте. Я адекватная тетка и готова к диалогу. Но не понимаю, почему должна свою нормальную, процветающую страну, где мы комфортно живем и работаем, где уютно нашим детям, отдать людям, у которых нет вменяемой политической, экономической программы развития. Для чего? Попользоваться и выбросить? Это первое. И второе: знаю нашу оппозицию лично, я им снега зимой не дам. С ними мне не по пути.

— Ну я еще владелица кафе.— В общем, да. А среди правозащитников я оказалась лет десять назад, случайно. Тогда работала в исправительной колонии медсестрой, и там со мной случилась большая любовь. Влюбилась в осужденного.— Я на преступление не пошла, просто пошла замуж. Развелась с предыдущим мужем. Супруг был достаточно серьезным преступником, я это знала и подумала, что смогу с этим жить. Из колонии пришлось уйти, заболела идеей помогать осужденным. Не «политическим», для них как раз средств защиты достаточно. Всем.Как правозащитник я не вела коммерческой деятельности, дохода не имела. А если он есть, то от реализации проекта, в котором донор диктует тебе условия. Это не мой вариант. Я открыла кафе. Начала с того, что взяла на работу бывших осужденных. Но столк-нулась с их страшным нежеланием работать, что-то делать и большим желанием получать деньги, воровать и выпивать (бар под боком). На этом мои попытки несколько окультурить этих людей закончились. Мы стали работать как обычное кафе. И до ковида дела шли неплохо.Моя ситуация: муж сидел, я обращалась к правозащитникам. Сложно передать интонацию, с которой мне отказали: «У вас уголовник. Нас это не интересует». В какой-то момент они обнаружили, что заключенные — достаточно интересная тема для международных доноров. Сейчас это вообще приобрело особые масштабы… В итоге я поняла, что настоящих правозащитников для осужденных нет. Политизировать же свою деятельность не хотелось.— Что вы? Конечно, нет. Делаем все, что надо. Просьбы абсолютно разные. Вот пишет мне человек огромными буквами: «Приехал в колонию окулист, назначил очки. А я не работаю, поскольку инвалид, купить не могу». Я просто еду в аптеку, покупаю и отправляю в колонию. Конечно, предупредив ИК о медицинской бандероли, так как слать их могут только родственники. Потом опять письмо знакомым почерком: «Я теперь вижу. Люблю, целую. Спасибо вам».Бывают вопросы, с которыми обращаются пожизненники. Кому-то надо связаться с родственниками, которые потерялись, не хотят общаться. Кому-то нужно решить вопросы с собственностью. То есть бытовых дел много.— Здесь мы тоже активны. Как-то уперлись и добились внесения изменений в УК в части предоставления длительных свиданий несовершеннолетним. Раньше у них вообще не было таких встреч с родственниками. Мы объясняли, что ребенку очень важно провести с мамой больше времени, и нас услышали.Не очень люблю себя хвалить, но горжусь вот чем. К нам обратилась мама, сын которой в колонии, у него туберкулез. Я ее успокаивала, говорила, что и в тех местах заболевание лечат. Но случилось страшное — организм перестал реагировать на препараты. То есть лечить человека нечем, его перевели в отряд на доживание. Парню 20 лет. Представляете состояние мамы?! В каком-то порыве я пообещала, что, если в стране, мире есть препараты, которые вылечат мальчика, я их найду. А потом сама себе думаю где же их найду? В общем, знала, что есть миссия «Врачи без границ» и у них эти лекарства имеются. Но в Беларуси представительства миссии не было. Под моим настойчивым, извините, долбанием представительство открывается и у нас, начинает работать в нашей пенитенциарной системе. Мальчик теперь здоров. Чего мне это стоило, рассказывать не буду, но я это сделала.— Я не любитель вмешиваться, пока меня не попросят. Так и здесь. Сначала журналисты сбросили мне ссылку на блог этого господина, где он публиковал рассказы, в которых называл сына убийцей. При этом говорил, что озабочен тем, чтобы его не посадили. Я читала и не верила, что так можно поступать со своим ребенком.Мальчика жалко. Явно подросток не просто так взял в руки нож. Он не наркоман, не болен психически. Что-то происходило в семье. Потом меня попросили помочь. Первый мой визит в СИЗО Жодино, и воспитатель говорит с порога: «Купите ему теплую одежду». Я поняла, что все плохо. В общем, нашли адвоката, деньги на него, писали письма, покупали вещи, обувь. А ее из-за металлического супинатора (который в таких местах запрещен) возила мальчику раза четыре. Еду возили, сокамерники удивлялись: мол, куда ему столько? Все это было в радость, мы понимали, что ребенку это надо. Потом возбудился папа, писал на меня в милицию. Затем началась эта травля, подключился TUT.BY: мол, мы такие-сякие и прочее.— Да. Замечательный ребенок, с хорошим интеллектом. У нас были добрые отношения, пока не вмешался папа и мама однажды не сходила на свидание… Я не обижаюсь. Родители к нему вернулись, и слава богу. А недавно видела новость, что мальчик помилован, сейчас на свободе. Я очень рада. Единственное, чего боюсь, что он вернется в ту же психотравмирующую обстановку, которая привела к плачевному результату. Как бы не стало хуже. Очень хочу, чтобы у него все сложилось хорошо.Но я говорю: ребята, если это ваш уровень интеллекта, то мне вас жаль.— Я бы не сказала. Ну ушли некоторые клиенты, так пришли другие. Да, был очень сложный период, но люди нас поддержали. К примеру, к нам любят заезжать ребята из автопробегов, тематических, патриотических групп, журналисты компашками приходят. Так что в плане клиентов мы спокойно прошли. Имелся один поставщик, пытался отказать в поставке. Я-то понимаю, с чем связан отказ. Но я же человек упорный, доконала. В общем, не только продал то, что хотела, но и сам привез. Поговорили. Сказал: «Слушай, а ты адекватная».— В правозащитной сфере. В принципе в УК меня все устраивает. Единственное — не согласна с уменьшением сроков за распространение наркотиков. Они вышли, продолжили и оказались в рядах бчб. Я их вижу. Сейчас вот возраст ответственности за распространение хотят поднять с 14 лет до 18. Люди, милые, вы представляете, как помолодеют «барыги» и что они опять начнут торговать в школах? Мы это уже проходили.Также я против отмены смертной казни. По одной простой причине: у нас фактически нет пожизненного заключения, человек может в итоге оказаться на свободе. И первые пожизненники, человек 10–12, уже имеют на это право. С одним мы писали заявление, где он говорит: мол, готов выйти. Нет, я не поддерживаю высшую меру. Однако нельзя выпускать того, кто ел детей, убивал людей специально. Таким не надо быть на свободе, они не исправятся. Вот если введут пожизненное без права освобождения, тогда можно говорить и об отмене вышки.Еще хотелось бы немного отпустить малый и средний бизнес. Дать чуть выдохнуть после коронавируса. Мы будем платить налоги. Не давите нас проверками, санстанциями. В наших интересах, чтобы было чисто, аккуратно и чтобы люди к нам шли. Я сама заинтересована в качественной, вкусной, безопасной продукции. А вообще хочется вернуться к той ситуации, которая была в стране в доковидный период.