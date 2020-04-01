Православный фестиваль "Пасхальная радость" переведен в онлайн-режим

Фестиваль, который должен был открыться сегодня во Дворце культуры Минского тракторного завода, по решению Минской епархии будет адаптирован к режиму онлайн-трансляций.

— В этом году было принято решение перевести православный фестиваль в онлайн-режим, — рассказала специалист выставочного отдела Свято-Елисаветинского монастыря Елена Кот. — Все желающие смогут посетить форум через интернет. Ведь радость у нас никто не отнимет. В ближайшее время мы опубликуем программу онлайн-мероприятий на нашем сайте и в социальных сетях. Будет несколько прямых эфиров со священниками, во время которых зрители смогут задать им волнующие вопросы. Будут показаны мастер-классы, спектакли из «Детской гостиной». Все купленные билеты можно вернуть в церковные лавки обители.

Форум проводится уже не первый год в преддверии праздника Пасхи Христовой. Организатор — Свято-Елисаветинский монастырь в Минске и Сестричество в честь преподобномученицы Великой княгини Елисаветы — сделал лейтмотивом нынешнего фестиваля 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно в программе заявлены концерты, встречи с известными людьми, мастер-классы. Для юных посетителей каждый раз строится отдельный сказочный мир в «Детской гостиной», где проходят более сорока мероприятий, включая творческие развивающие занятия, спектакли и игры.