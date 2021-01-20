Накануне верующие встретили двунадесятый праздник – Крещение Господне. Считается, что на Святое Богоявление с полуночи до полуночи вода приобретает целебные свойства и сохраняет их на протяжении года. Именно поэтому в этот день православные набирают святую жидкость и окунаются в прорубь. Не обошел православные традиции и Президент, который также совершил обряд купания.
Видео: ОНТ
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Православные верующие в Беларуси отметили Крещение
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