Православные верующие празднуют Воскресение Христово

Пасха – главный праздник христианской церкви, посвященный воскрешению Иисуса Христа после распятия. Это важная страница в священной истории, на этом событии основано все христианское учение.Чудесное воскресение Сына Божия означает победу добра над злом и подтверждает, что любовь и вера гораздо сильнее, чем ненависть и страх.В полночь воскресенья в церквях и храмах начинаются праздничные богослужения, которые сопровождаются колокольным звоном. Таким образом священнослужители собирают людей на пасхальную службу. В церковь идут целыми семьями взяв плетеные корзины с куличами и крашеными яйцами. Все вокруг радуются и приветствуют друг друга словами «Христос Воскресе!». В ответ на поздравления следует отвечать: «Воистину воскресе!»После службы принято собираться дома за праздничным столом. Великий пост завершен: уже можно полакомиться мясными блюдами, попробовать кулич и устроить пасхальное битье яиц.Помните, что сегодня не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, бытовыми делами. Кроме того, не рекомендуется с кем-либо ссориться и обижаться. Задача каждого православного – делиться в этот день радостью и милосердием.