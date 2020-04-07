Сегодня православные верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы, напоминает БЕЛТА.
Фото: архив БЕЛТА
Этот праздник отмечается ровно за девять месяцев до Рождества Христова. Издавна Благовещение Пресвятой Богородицы считается одним из самых важных и почитаемых праздников в православии.
В этот день совершается торжественная литургия Иоанна Златоуста, предваряемая всенощной службой. После службы освящаются хлеб и соль.
Есть поверье, говорящие, что какая погода устанавливается на Благовещение пресвятой Богородицы, такой она будет и на Пасху.
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Православные верующие празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы
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