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Пасхальное богослужение в Щучине - ФОТОФАКТ

С духовной радостью и надеждой встретили православные верующие светлое Христово Воскресение – величайший христианский праздник. "Христос Воскресе! – Воистину Воскресе!" - прозвучало в Свято-Михайловской церкви, и для мироздания началась истинная весна, свидетельствующая о победе жизни над смертью.

Праздничное Пасхальное Богослужение и Крестный ход в церкви Святого Архангела Михаила (г. Щучин) запечатлел фотокорреспондент sb.by












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