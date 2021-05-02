С духовной радостью и надеждой встретили православные верующие светлое Христово Воскресение – величайший христианский праздник. "Христос Воскресе! – Воистину Воскресе!" - прозвучало в Свято-Михайловской церкви, и для мироздания началась истинная весна, свидетельствующая о победе жизни над смертью.
Праздничное Пасхальное Богослужение и Крестный ход в церкви Святого Архангела Михаила (г. Щучин) запечатлел фотокорреспондент sb.by
Опубликовано:
178
Пасхальное богослужение в Щучине - ФОТОФАКТ
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter