Православные храмы освящены в Гомеле и Гродно

Два православных храма – в Гомеле и Гродно – были освящены в минувшие выходные, сообщили в пресс-службе Белорусской православной церкви.

Освящение храма в честь Казанской иконы Божией Матери города Гомеля прошло в воскресенье.

– Архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан 24 октября совершил великое освящение храма в честь Казанской иконы Божией Матери города Гомеля (агрогородок Мичуринская), а затем возглавил в нем Божественную литургию, – проинформировали в пресс-службе. – Во время богослужения были вознесены сугубые молитвенные прошения о даровании мира белорусскому народу и о прекращении распространения вредоносного поветрия. По окончании богослужения состоялся крестный ход вокруг новоосвященного храма.

В тот же день в Гродно прошло освящение храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

– Архиепископ Гродненский и Волковысский Антоний совершил освящение храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии прихода в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в микрорайоне Погораны-Кошевники города Гродно, – отметили в БПЦ. – После освящения храма архипастырь обратился к верующим, разъяснив смысл совершенного чина. Затем он возглавил служение Божественной литургии. Во время литургии были вознесены сугубые молитвенные прошения о даровании мира белорусскому народу и о прекращении распространения вредоносного поветрия, а также сугубые молитвы об упокоении первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси Митрополита Филарета (Вахромеева), 56 лет со дня архиерейской хиротонии которого исполнилось в этот день.

Религиозная община прихода храма Казанской иконы Божией Матери зарегистрирована Гомельским областным исполнительным комитетом в 2004 году, тогда же началось строительство церкви. В августе 2006-го в стенах храма, в котором еще не было ни окон, ни дверей, был отслужен первый молебен. Купола и колокола на колокольне появились спустя три года.

Чин закладки камня в основание малого деревянного храма в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии прихода в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Гродно состоялся в июне 2020 года.