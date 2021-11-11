Правоохранители задержали должностных лиц МТЗ и БелАЗ

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Задокументированы многочисленные факты получения взяток, которые передавались в виде наличных и недвижимости за победу в тендерах на поставку дорогостоящего оборудования, своевременную оплату товара. Для конспирации взятки маскировались под фиктивные договоры займа и купли-продажи недвижимости.Правоохранители задержали с поличным семерых фигурантов. У них изъяли около 100 тысяч долларов.По данному факту возбуждены уголовные дела. Все подозреваемые задержаны.Продолжается оперативно-следственная работа по установлению иных эпизодов преступной деятельности фигурантов.Видео: МВД