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Правоохранители установили, кто финансировал и координировал толпы во время массовых беспорядков

Во вторник вечером в Минске и других городах страны продолжались беспорядки. Хотя численность уличных хулиганов снизилась, их организованность и агрессивность выросли на порядок. Тем временем правоохранители начали устанавливать, кто подогревает толпу.

На телеканале «Беларусь 1» показали кадры оперативной съемки задержания одного из кассиров акций протеста. Сообщается, что его задержали в Минске возле одного из крупных торговых центров. Он раздавал деньги за участие в акциях. Во время задержания оказывал активное сопротивление сотрудникам милиции. Делал он это профессионально, учитывая, что уже отсидел срок за незаконный оборот наркотических средств. Во время допроса подтвердил, что деньги действительно его (видеозапись его допроса доступна в интернете). Подобные факты с раздачей денег зафиксированы в Новополоцке и во многих других городах. Следователи установили: за участие в несанкционированных акциях молодым людям платили от 30 рублей до 50 евро. Такса зависела от того, что именно нужно делать. Чем больший риск, тем выше цена.  

Задержан еще один организатор. Он координировал действиях трех своих напарников, которые руководили несколькими сотнями «мирных» протестующих, уютно устроившись на 17-м этаже гостиницы «Беларусь». К слову, из окна его номера открывался прекрасный панорамный вид на центр Минска, и все протестные движения ему были видны как на ладони. Правоохранители задержали также двух граждан России – Артема Важенкова и Игоря Рогова. Следственный комитет выяснил, что задержанные – активисты организации «Открытая Россия», созданной в свое время на деньги Михаила Ходорковского. Они же имеют отношение к фонду Алексея Навального. В Беларусь они приехали наблюдать за выборами, но аккредитованы не были. Их роль в организации беспорядков сейчас выясняется.

Также выявлено множество фактов, подтверждающих, что организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси осуществляли представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Они же провоцировали людей на агрессивное противодействие органам правопорядка.

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