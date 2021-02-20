Правнука королевы Елизаветы II назвали в честь герцога Эдинбургского

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Евгения Йоркская сообщила, что вместе с супругом Джеком Бруксбэнком они решили назвать своего первенца Августом Филипом Хоуком. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении Букингемского дворца, сообщает ТАСС.

"Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк объявили о том, что назвали своего сына Августом Филипом Хоуком. Супруги тронуты добрыми пожеланиями, которые они получили в день рождения первенца", - отмечается в сообщении. Принцесса Йоркская подчеркнула на своей странице в Instagram, что сын был назван в честь ее дедушки - 99-летнего супруга Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа, который был госпитализирован 17 февраля в Лондоне после того, как почувствовал недомогание.

Агентство PA в свою очередь предположило, что имя Август пара выбрала в память о супруге королевы Виктории, правившей с 1837 по 1901 год, принца-консорта Альберта, деда которого, правителя герцогства Саксен-Гота-Альтенбург, звали Августом. Агентство добавило, что имя Хоук первенец, вероятно, получил потому, что оно является традиционным в семье Джека Бруксбэнка.

Август Филип Хоук появился на свет 9 февраля. Вес ребенка при рождении составил 3,65 кг. Сын принцессы Йоркской будет одиннадцатым в очереди наследования британского трона. После рождения Августа Филипа Хоука Елизавета II стала прабабушкой в девятый раз.

30-летняя принцесса Евгения, десятая в очереди престолонаследия, является младшей дочерью среднего сына королевы принца Эндрю и его бывшей супруги герцогини Йоркской Сары Фергюсон. Со своим будущим мужем - торговцем вином Джеком Бруксбэнком - принцесса познакомилась в 2011 году на горнолыжном швейцарском курорте Вербье. Их свадьба состоялась в октябре 2018 года в Виндзорском замке.

По материалам БЕЛТА