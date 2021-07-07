Правнучка Якуба Коласа рассказала о пропавшем сыне поэта, и о том, почему так трудно воссоздать интерьер его предвоенного дома

— говорит Василина Валерьевна. —Почему?Василина Валерьевна расскажет об этом довольно подробно. Но сначала вспомнит ту драму, которую суждено было пережить ее семье.Это была уже другая, послевоенная усадьба. Сгоревший довоенный дом располагался примерно там, где сейчас карусели в парке Горького. И от него сохранилось лишь несколько вещей.— говорит Василина Валерьевна.Объем потерь оценить невозможно, в том числе и творческих.— печалится Василина Валерьевна.Сам дом был в каком-то смысле произведением искусства.— рассказывает Василина Валерьевна. —Но, к сожалению, никакими рассказами нельзя передать, как выглядела роспись на потолке. А потому воссоздание подлинных интерьеров коласовского дома предстает очень привлекательной, но трудноразрешимой задачей.Тем не менее, Государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа полон новых планов.—говорит Василина Валерьевна.Наверняка на этой выставке будут представлены новые факты и документы. Наша история неделима, история искусств неразрывно сплетается с историей народа, и каждый новый факт по-новому высвечивает всю историю страны.