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Правнучка Якуба Коласа рассказала о пропавшем сыне поэта, и о том, почему так трудно воссоздать интерьер его предвоенного дома

Василина Валерьевна Мицкевич — главный хранитель фондов Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа, а при этом еще и правнучка поэта. Поэтому идею 3D-реконструкции его довоенного дома она восприняла с особым энтузиазмом. 



— Дом был разрушен на третий день войны, — говорит Василина Валерьевна. — И видеть его таким, каким он был, и ту живописную местность, где он находился, — для нас это очень важно. Думаю, со временем мы дополним этот ролик. Нам было бы интересно не только увидеть окрестности, но и заглянуть в дом Якуба Коласа. Но это, конечно, очень большая работа.

Почему?

Василина Валерьевна расскажет об этом довольно подробно. Но сначала вспомнит ту драму, которую суждено было пережить ее семье.

— Средний сын классика Юрий Мицкевич не вернулся с войны. Это была потеря для всей семьи, личная потеря для поэта, который даже после войны, в 1945 году, все еще ждал возвращения Юрия в тщетной надежде, что он попал в плен. И когда надежды рухнули, он возле усадьбы посадил дуб в честь погибшего сына.

Это была уже другая, послевоенная усадьба. Сгоревший довоенный дом располагался примерно там, где сейчас карусели в парке Горького. И от него сохранилось лишь несколько вещей.

— Сейф, в котором были рюмочки, которые Янка Купала когда-то подарил Якубу Коласу и его жене Марии Дмитриевне на серебряную свадьбу. Сгоревшие часы, которые принадлежали жене Якуба Коласа Марии Дмитриевне. Чашка, найденная в пепле. Ну, и сейф, который сейчас экспонируется в музее Якуба Коласа. Вот все четыре вещи, которые остались от того дома на Войсковом переулке, — говорит Василина Валерьевна.



Объем потерь оценить невозможно, в том числе и творческих.

— Сколько рукописей, сколько неопубликованных произведений было в этом сейфе! — печалится Василина Валерьевна.

Сам дом был в каком-то смысле произведением искусства. 

— Дом был очень красивый и красиво оформлен, а внутри были расписные потолки, — рассказывает Василина Валерьевна. — Этим занимался шурин поэта Александр Дмитриевич Каминский. В фондах нашего музея есть архивные материалы, где знакомые и друзья вспоминают, как выглядели комнаты внутри.

Но, к сожалению, никакими рассказами нельзя передать, как выглядела роспись на потолке. А потому воссоздание подлинных интерьеров коласовского дома предстает очень привлекательной, но трудноразрешимой задачей.

Тем не менее, Государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа полон новых планов.

— Думаю, что в ближайшее время мы откроем еще и выставку, посвященную Юрию Мицкевичу, —говорит Василина Валерьевна.

Наверняка на этой выставке будут представлены новые факты и документы. Наша история неделима, история искусств неразрывно сплетается с историей народа, и каждый новый факт по-новому высвечивает всю историю страны.

juliaandr@gmail.com 
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