Правительству и местной власти передается часть касающихся приватизации полномочий президента

Часть президентских функций, касающихся приватизации государственной собственности, передается правительству и местным органам власти. Соответствующий Декрет № 4 Глава государства Александр Лукашенко подписал 22 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Документом вносятся корректировки в Декрет № 3 от 20 марта 1998 года "О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь". Таким образом, функции главы государства по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, акции которых находятся в собственности Республики Беларусь, переданы правительству. Если акции указанных ОАО находятся в собственности административно-территориальных единиц – облисполкомам и Минскому горисполкому.
Фото из архива БЕЛТА
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