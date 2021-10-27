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Правительство Японии планирует ограничить доступ иностранных студентов к важным технологиям

Власти Японии планируют ограничить доступ обучающихся в стране иностранных студентов к технологиям, которые могут иметь оборонное значение или быть связанными с обеспечением национальной безопасности, пишет ТАСС.


Деловая газета Nikkei уточнила, что японские университеты будут обязаны получать одобрение от министерства промышленности перед тем, как предоставлять доступ иностранным студентам к образовательным программам, которые связаны с теми или иными важными для страны технологиями. Вместе с тем отмечается, что ужесточение правил не затронет иностранных студентов, которые могут находиться под прямым или косвенным государственным влиянием иных стран, в том числе если по меньшей мере 25% дохода студента исходит от иностранного правительства.

Напомним, что в 2017 году китайский студент одного из университетов Токио нарушил действующее законодательство, незаконно вывезя в Китай через Гонконг инфракрасную камеру для самолетов. Многие японские вузы, работающие над разработкой новейших технологий, свободно зачисляют к себе иностранных студентов и при этом поверхностно проводят их проверку перед зачислением. Это, согласно сведениям издания, вызывает серьезную обеспокоенность у японского правительства.

Поправки в законодательство могут быть внесены уже до конца текущего года.

Фото: pixabay.com
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