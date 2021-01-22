Правительство Японии отрицает вариант отмены Олимпиады в Токио

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Ранее издание Times, ссылаясь на правительство Японии, проинформировало, что внутри страны решили отменить игры из-за пандемии COVID-19.О том, что это неправда, заявил в пятницу во время пресс-конференции в Токио заместитель генерального секретаря кабинета министров Манабу Сакаи.– ответил он на вопросы журналистов.Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за эпидситуации соревнования перенесли на год – они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Название Игр – "Токио-2020" – сохранено.