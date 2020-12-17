Правительство внесло предложения о продлении действия Указа № 143 «О поддержке экономики»

– сообщил Николай Снопков.Кроме того, мерами, предусмотренными Указом Президента № 178 по финансовой поддержке организаций, наиболее пострадавших от пандемии, воспользовались 254 организации.– рассказал Николай Снопков.Он также подчеркнул, что в непростой ситуации, сложившейся в результате распространения коронавируса, власть и бизнес-сообщество смогли оперативно выработать неотложные меры реагирования и противостоять негативным последствиям пандемии.