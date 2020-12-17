Об этом рассказал сегодня на открытии церемонии награждения победителей национального конкурса «Предприниматель года» первый заместитель Премьер-министра Николай Снопков.
– Согласно Указу Президента № 143, около 44 тысяч субъектов предпринимательства и индивидуальных предпринимателей получили дополнительные льготы и преференции на сумму около 34 миллионов рублей. Более семи тысяч плательщиков воспользовались возможностью получения отсрочек по оплате арендных платежей и государственного имущества на сумму более 30 миллионов рублей, – сообщил Николай Снопков.
Кроме того, мерами, предусмотренными Указом Президента № 178 по финансовой поддержке организаций, наиболее пострадавших от пандемии, воспользовались 254 организации.
– Около двух недель назад мы продлили сроки действия справок по административным процедурам, осуществляемым в отношении юридических и физических лиц, а также внесли на рассмотрение Главы государства предложения о продлении действия Указа № 143 с учетом второй волны пандемии, с учетом не улучшающейся ситуации в определенных сферах бизнеса, – рассказал Николай Снопков.
Он также подчеркнул, что в непростой ситуации, сложившейся в результате распространения коронавируса, власть и бизнес-сообщество смогли оперативно выработать неотложные меры реагирования и противостоять негативным последствиям пандемии.
malyshchyts@sb.by
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Правительство внесло предложения о продлении действия Указа № 143 «О поддержке экономики»
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