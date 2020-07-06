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Правительство Великобритании выделяет почти $ 2 млрд для помощи учреждениям культуры

Правительство Великобритании выделило 1,57 млрд фунтов стерлингов (1,96 млрд долларов) на поддержку национальных театров, музеев, концертных площадок и других учреждений культуры. Об этом сообщил глава Минфина Риши Сунак.


На помощь учреждениям культуры в Англии из названной суммы выделено 1,15 млрд фунтов (1,45 млрд долларов), из которых 270 млн фунтов ($ 337 млн) — в качестве возвратного финансирования на льготных условиях и 880 млн фунтов ($ 1,1 млрд) — в виде грантов, передает ТАСС. со ссылкой на агентство PA. Остальные средства пойдут на поддержку учреждений культуры в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.


Карантин из-за пандемии коронавируса был введен в Великобритании с 23 марта, с 13 мая его стали поэтапно ослаблять. Кинотеатры и музеи заработали в стране с 4 июля, театры и концертные залы остаются закрытыми.

Всего с начала пандемии в Великобритании зарегистрировано более 285 тыс. случаев инфицирования и 44 220 летальных исходов.

Фото: pixabay


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