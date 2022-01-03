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Правительство увеличило таксовую стоимость на древесину на корню

Правительство увеличило таксовую стоимость на древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню, в 2022 году. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 31 декабря 2021 года № 783, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Архивное фото

Согласно документу такса первого разряда за один плотный кубометр крупной деловой древесины без коры для сосны и лиственницы составляет BYN 27,9, березы (кроме березы карельской) – BYN 9,22, дуба, ясеня и клена – BYN 96,44.

Таксы – своеобразная плата за выращивание древесины. Они предназначены для возмещения затрат лесного хозяйства на воспроизводство, охрану и защиту лесов. Стоимость древесины, отпускаемой на корню, определяется согласно размеру такс (с 1-го по 5-й разряд) в зависимости от категории качества (крупная, средняя, мелкая, дровяная), а также пород (сосна, ель, береза, дуб, ольха серая). 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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