Правительство увеличило таксовую стоимость на древесину на корню

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Согласно документу такса первого разряда за один плотный кубометр крупной деловой древесины без коры для сосны и лиственницы составляет BYN 27,9, березы (кроме березы карельской) – BYN 9,22, дуба, ясеня и клена – BYN 96,44.Таксы – своеобразная плата за выращивание древесины. Они предназначены для возмещения затрат лесного хозяйства на воспроизводство, охрану и защиту лесов. Стоимость древесины, отпускаемой на корню, определяется согласно размеру такс (с 1-го по 5-й разряд) в зависимости от категории качества (крупная, средняя, мелкая, дровяная), а также пород (сосна, ель, береза, дуб, ольха серая).