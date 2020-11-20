Правительство снова увеличило лимиты кредитования Банком развития государственных программ и мероприятий в 2020 году. Соответствующее постановление Совета Министров от 19 ноября 2020 года № 660 сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Фото носит иллюстративный характер
Сообщается, что Банк развития увеличил объем недирективного кредитования на 28,3 млн – до 861,18 млн.
Таким образом, общий объем финансирования увеличен до 1 767,51 млн.
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Правительство увеличило лимиты кредитования Банком развития в 2020 году
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Фото: Сергей ЛОЗЮК