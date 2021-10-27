Правительство увеличило финансирование госпрограмм и мероприятий в 2021 году

Согласно документу, на 30 млн рублей увеличен объем финансирования мероприятий, предусматривающих приобретение имущества для его передачи в лизинг, в рамках Указа "О финансировании закупки современной техники и оборудования". Теперь на эти цели ОАО "Банк развития" направит 730 млн рублей.Следовательно, общая сумма финансирования банком государственных программ и мероприятий на текущий год увеличена до 1,273 млрд рублей.Постановление вступает в силу со дня его принятия.