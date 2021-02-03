Правительство утвердило заказ на поставку необработанных шкур КРС в 2021 году

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Всего планируется заготовить 734 тыс. шкур, в том числе 405 тыс. бычины и бугая, 329 тыс. яловки. Наибольшие объемы должны поставить Брестская и Гродненская области – 185 тыс. и 165 тыс. шкур соответственно.В объемах поставок удельный вес сырья первого сорта должен составлять не менее 70%, четвертого сорта – не более 5%.Государственным заказчиком по поставке кожевенного сырья определен концерн "Беллегпром".Облисполкомам и концерну "Беллегпром" Правительство поручило обеспечить заключение договоров поставки сырья для республиканских госнужд, а также вести контроль за их исполнением.