Правительство утвердило заказ на поставку необработанных шкур КРС в 2021 году

Правительство утвердило заказ на поставку необработанных шкур крупного рогатого скота для республиканских госнужд на 2021 год. Соответствующее постановление Совета Министров от 1 февраля 2021 года № 62 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Фото: pixabay.com
Всего планируется заготовить 734 тыс. шкур, в том числе 405 тыс. бычины и бугая, 329 тыс. яловки. Наибольшие объемы должны поставить Брестская и Гродненская области – 185 тыс. и 165 тыс. шкур соответственно.
В объемах поставок удельный вес сырья первого сорта должен составлять не менее 70%, четвертого сорта – не более 5%.
Государственным заказчиком по поставке кожевенного сырья определен концерн "Беллегпром".
Облисполкомам и концерну "Беллегпром" Правительство поручило обеспечить заключение договоров поставки сырья для республиканских госнужд, а также вести контроль за их исполнением.
Опубликовано:
727