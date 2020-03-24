Правительство утвердило список ответственных за рост и диверсификацию экспорта. Это предусмотрено постановлением Совета Министров Беларуси № 160 от 20 марта 2020 года, которое во вторник официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, пишет БЕЛТА.





Постановлением установлено, какие должностные лица являются руководителями (или заместителями руководителей) белорусских частей межправкомиссий, комитетов, советов, созданных по международным правительственным договорам, а также коллегиальных образований по сотрудничеству со странами СНГ и регионами России. Вместе с руководителями Министерства иностранных дел и загранучреждений они закрепляются за странами для обеспечения наращивания объемов и диверсификации экспорта товаров и услуг.

Руководство белорусскими частями коллегиальных образований и ответственность за рост экспорта в конкретных странах закреплены за определенными должностями. Так, Премьер-министр закреплен за Россией, его первый заместитель — за Казахстаном, Швейцарией, Китаем, управляющий делами Президента — Боливией и Зимбабве, Председатель Правления Национального банка — Аргентиной и Кенией. Общая координация деятельности белорусских частей советов, совместных комиссий, рабочих групп по сотрудничеству с регионами России возложена на первого заместителя Премьер-министра.

В списке курирующих экспорт — высшие должностные лица, члены Совета Министров, руководители госорганизаций, подчиненных Правительству, другие должностные лица.