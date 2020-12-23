Программа статистических работ на 2021 год утверждена постановлением Совета Министров от 21 декабря 2020 года № 746. Такая информация размещена на сайте Национального правового интернет-портала.
Программа разработана для обеспечения своевременного представления актуальной, своевременной и объективной официальной статистической информации Президенту, Национальному собранию, Совету Министров, другим госорганам.
Согласно постановлению программа представляет собой перечень государственных статистических наблюдений и официальной статистической информации.
Отмечается, что программой предусмотрено информационное обеспечение выполнения прогнозов социально-экономического развития страны, нормативных правовых актов.
Официальная статистическая информация, публикуемая в виде статистических изданий, будет содержать как предварительные, так и окончательные данные.
Статистические издания будут представляться на бесплатной основе в пределах выделенных из республиканского бюджета средств.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
1293
Правительство утвердило программу статистических работ на 2021 год
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter