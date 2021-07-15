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Правительство утвердило порядок въезда иностранцев в Беларусь для вакцинации

Утверждено положение о порядке посещения иностранными гражданами Беларуси для вакцинации и порядке функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок на вакцинацию. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 13 июля 2021 года № 400, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. 

Согласно документу, въезд иностранцев в Беларусь для вакцинации против инфекции COVID-19, а также их выезд будет осуществляться в международных пунктах пропуска через белорусскую госграницу однократно по заявке на вакцинацию (однокомпонентной вакциной или каждым компонентом вакцины). Иностранцы прибывают на территорию Беларуси на основании действительного паспорта или другого документа, его заменяющего, предназначенного для выезда за границу.

Въезд в Беларусь иностранцев возможен не ранее двух календарных дней до подтвержденной даты вакцинации и не позднее указанной даты. Если на дату проведения вакцинации фактический въезд на территорию Беларуси не осуществлен, заявка на вакцинацию аннулируется.

Иностранцы, прошедшие вакцинацию, обязаны выехать до истечения срока пребывания, установленного в пункте 1 Указа Президента от 1 июля 2021 года № 251. В случае стихийных бедствий, аварий или чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, болезни или состояния здоровья, наступления иных непредвиденных обстоятельств, препятствующих выезду иностранца из Беларуси до истечения срока пребывания, иностранец или его представитель должны обратиться в ближайший орган внутренних дел с заявлением о продлении срока временного пребывания и регистрации.

Положением предусмотрено, что Минздрав совместно с ГПК, МВД должны принимать меры по установлению причин неявки въехавших в Беларусь на основании заявки на вакцинацию иностранцев, но не обратившихся в организацию здравоохранения для ее проведения, для принятия решения о возможности их последующего въезда в Беларусь. При отсутствии объективных причин неявки заявка на вакцинацию не подлежит повторной регистрации в информационной системе.

Что касается информационной системы, то она, согласно документу, представляет собой веб-интерфейс, обеспечивающий сбор, обработку и учет заявок на вакцинацию, включая информационное взаимодействие и доступ в установленном порядке к данной информации иностранцев, государственных органов и организаций.

Министерству здравоохранения данным постановлением предоставлено право разъяснять вопросы применения этого документа.

Постановление вступает в силу с 15 июля 2021 года.
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
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