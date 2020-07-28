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Правительство утвердило перечень госпрограмм научных исследований на пять лет вперед

Всего в список включено 12 госпрограмм, передает БЕЛТА.

Перечень государственных программ научных исследований на 2021-2025 годы утвержден постановлением Совмина от 27 июля 2020 года №438.

В список включено 12 госпрограмм, среди которых "Энергетические и ядерные процессы и технологии", "Биотехнологии-2", "Трансляционная медицина", "Цифровые и космические технологии, безопасность человека, общества и государства", "Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства".

Отдельная программа будет посвящена природным ресурсам и окружающей среде.

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