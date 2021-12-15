Правительство утвердило национальный план действий по развитию зеленой экономики в Беларуси на 2021–2025 годы

За последние три десятилетия зеленая экономика не только заняла центральное место в глобальной повестке дня, но и выступает активным драйвером экономического роста, содействуя достижению Целей устойчивого развития.Большинство стран мира переориентировало свою экологическую политику на переход от традиционной модели, в которой охрана окружающей среды рассматривается как нагрузка на экономику, к модели, в которой экология выступает двигателем развития, то есть к зеленой экономике.В качестве стратегической цели утвержденного плана определено развитие инклюзивной, умной, цифровой зеленой экономики, содействующей достижению экономического роста. Ее развитие в стране основывается на принципах устойчивого развития, инклюзивности, межсекторальности, инновационности, научности, экоэффективности и достаточности, ресурсосбережения, управления отходами как ресурсами, повышения конкурентоспособности и укрепления занимаемых позиций на мировых рынках с учетом глобальных тенденций экологизации, транспарентности, международного сотрудничества и ответственности.Отмечается, что нацплан призван сформировать комплекс мер по приоритетным направлениям в соответствии с основными положениями Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021–2025 годы, включая содействие достижению зеленого экономического роста в условиях сохранения природного капитала и повышение занятости путем создания зеленых рабочих мест.Среди приоритетных направлений развития зеленой экономики в Беларуси – внедрение принципов устойчивого потребления и производства, развитие экономики замкнутого цикла (циркулярной экономики), производства органической продукции, экологического туризма и агроэкотуризма, формирование умных и энергоэффективных городов, развитие электротранспорта (инфраструктуры) и городской мобильности. Также в перечне смягчение последствий изменения климата и адаптация к климатическим изменениям, сохранение и устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия, развитие сферы зеленого финансирования, образование, подготовка кадров и социальная вовлеченность, научное обеспечение перехода к зеленой экономике.Согласно плану, особое внимание должно уделяться разработке отраслевых и региональных стратегий развития, позволяющих учитывать как отраслевые особенности, так и социально-экономическое состояние территории, а также потребности населения, в том числе и наиболее социально уязвимых групп.Документом определены мероприятия, направленные на реализацию нацплана. В их числе развитие экологической сертификации и экомаркировки, разработка законодательства в сфере обращения химических веществ в части ограничения использования оксопластмасс и микропластмасс, продвижение зеленых маркетинговых стратегий в области устойчивого производства среди организаций Беларуси. В планах также разработка и принятие стратегии развития экономики замкнутого цикла (циркулярной экономики) Беларуси на период до 2035 года, создание сетевой интернет-платформы для информирования бизнеса о лучшей практике в части внедрения принципов циркулярной экономики.Среди запланированных мероприятий – совершенствование законодательства об обращении с отходами, а также в области производства и обращения органической продукции, повышение комфортности и безопасности условий проживания с постепенным переходом к ландшафтно-усадебной урбанизации, создание и развитие сети поселений нового типа, развитие сети зарядных станций для электротранспорта, реализация концепции развития велосипедного движения.В планах также – разработать стратегию долгосрочного развития Беларуси с низким уровнем выбросов парниковых газов на период до 2050 года, внедрить механизм добровольного экологического страхования, развивать систему зеленых государственных закупок.Ожидается, что запланированные мероприятия будут реализовываться в рамках выполнения госпрограмм на 2021–2025 годы.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.