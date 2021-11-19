Правительство утвердило наблюдательный совет ОАО "Агентство по управлению активами"

Совмин назначил первого заместителя Премьер-министра Николая Снопкова, первого замминистра экономики Юрия Чеботаря, замминистра финансов Владислава Татариновича и первого зампредседателя Государственного комитета по имуществу Петра Бровкина представителями государства в органах управления ОАО "Агентство по управлению активами".Кроме того, утвержден состав наблюдательного совета открытого акционерного общества. В него вошли первый заместитель Премьер-министра Николай Снопков, первый замминистра экономики Юрий Чеботарь, замминистра финансов Владислав Татаринович, первый заместитель председателя Госкомимущества Петр Бровкин, зампредседателя Витебского облисполкома Борис Ефремов, зампредседателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко, зампредседателя Минского облисполкома Денис Курленко, зампредседателя Гродненского облисполкома Виталий Невера, зампредседателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар.Отмечается, что постановление вступает в силу со дня его принятия.