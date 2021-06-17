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Правительство утвердило контрольные марки для дезинфекции транспорта при пересечении госграницы

Постановлением Совета Министров от 15 июня 2021 года № 335 урегулированы отдельные вопросы проведения эксперимента по обязательной дезинфекции транспорта при пересечении госграницы. Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале.


Согласно постановлению Департамент государственных знаков Министерства финансов организует изготовление контрольных марок для заключения договоров на оказание возмездной услуги по обязательной дезинфекции автобусов, легковых и грузовых автомобилей.

Контрольные марки по установленной форме будут изготавливать подчиненные Минфину госорганизации. Расходы на их изготовление будут оплачиваться за счет собственных средств ООО "БелГлобалГарант".

Приобрести контрольные марки можно будет в местах продаж ООО "БелГлобалГарант", а также в пункте пропуска через госграницу "Новая Гута" у БРУСП "Белгосстрах" и ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк".

Отмечается, что при въезде в Беларусь в указанном пункте пропуска водителю или владельцу транспортного средства необходимо предъявить контрольную марку сотруднику органа пограничной службы. Сотрудник в свою очередь проверяет наличие и целостность контрольной марки, нарушает ее целостность и возвращает ее предъявителю.
Правовой акт направлен на реализацию указа Главы государства от 26 апреля 2021 года № 162 "О проведении эксперимента".

Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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