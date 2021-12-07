Правительство утвердило конкретные меры в ответ на санкции Запада

Премьер-министр Роман Головченко подписал постановление Совета Министров от 6 декабря 2021 г. № 700 «О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров», которым утверждаются конкретные действия в ответ на санкции Запада в отношении Беларуси. Данные меры приняты с учетом продолжающихся попыток коллективного Запада оказывать незаконное санкционное давление на Республику Беларусь.

– Согласно принятому Правительством решению с 1 января 2022 г. вводится продовольственное эмбарго в отношении широкого перечня товаров, произведенных в странах, реализующих дискриминационную политику и осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны, – сообщили в пресс-службе белорусского Правительства.

Там отметили, что только за 10 месяцев 2021 года Беларусь импортировала из таких стран продовольственных товаров и продуктов питания на общую сумму более 530 млн долларов США. Позиции, формирующие основу этого импорта, с начала следующего года будут под запретом.



– Важнейшим приоритетом для Республики Беларусь по-прежнему остаются интересы своих граждан. Глава государства неоднократно ориентировал на принятие ответных мер без ущерба для населения. По этой причине постановление Совета Министров содержит ряд изъятий и, в частности, не коснется товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, а также, к примеру, предназначенных для детского питания, и ряда других позиций критического импорта, – отметили в пресс-службе.

Одновременно будут приняты меры по обеспечению сбалансированности на потребительском рынке, в том числе за счет его насыщения продукцией отечественного производства.

– Импортеры, товаропроизводители и торговые сети будут ориентированы на замещение товаров, не производящихся в Беларуси, поставками из дружественных государств. В случае дальнейших деструктивных действий в отношении нашей страны Республика Беларусь сохраняет за собой право расширить перечень запрещенных товаров, – резюмировали в пресс-службе Правительства.

Будет дополнено.

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