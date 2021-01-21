Правительство утвердило госпрограмму "Здоровье народа и демографическая безопасность" до 2025 года

, – говорится в сообщении.Среди приоритетов до 2025 года – разработка мер по укреплению репродуктивного здоровья, формированию культуры ЗОЖ и здоровьесбережения, совершенствование поддержки семей с детьми, улучшение условий их жизни, укрепление института семьи. Будут развивать амбулаторно-поликлиническую службу и здравоохранение в регионах, в том числе межрегиональные и межрайонные центры и др.В документе шесть подпрограмм: "Семья и детство", "Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний", "Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма, охрана психического здоровья", "Противодействие распространению туберкулеза", "Профилактика ВИЧ-инфекции", "Обеспечение функционирования системы здравоохранения".Среди мероприятий госпрограммы – укрепление службы планирования семьи, совершенствование медико-генетической службы, разработка мер по совершенствованию государственной поддержки семей с детьми (в сфере социальной защиты, жилищной политики), разработка концепции "Компания, дружественная родителям" с учетом национального законодательства для применения в организациях Беларуси. Власти также хотят развивать национальную сеть "Здоровые города и поселки". Одна из инициатив – ограничить продажи энергетических напитков несовершеннолетним.