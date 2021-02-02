Государственная программа "Беларусь гостеприимная" на 2021–2025 годы утверждена постановлением Совета Министров от 29 января 2021 года № 58, сообщает БЕЛТА.
Ее главная цель – формирование и подъем современного рентабельного туристического комплекса, увеличение вклада туризма в развитие экономики страны.
Акцент будет сделан на развитие въездного и внутреннего туризма, повышение конкурентоспособности туруслуг и продвижение национальных туристических брендов на мировом рынке.
Программа включает три составляющие: "Кадровое и учебно-методическое обеспечение в сфере туризма", "Маркетинг туристических услуг" и "Развитие объектов туристической индустрии".
Финансовое обеспечение реализации программы будет осуществляться за счет средств республиканского и местных бюджетов, собственных средств исполнителя, за счет других источников. Общий объем финансирования составит BYN 488,45 млн.
Фото: БЕЛТА
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Правительство утвердило госпрограмму "Беларусь гостеприимная" до 2025 года
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