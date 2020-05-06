Правительство уточнило правила самоизоляции. Соответствующее постановление Совета Министров от 5 мая 2020 года №268 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.





Заболевшие коронавирусом обязаны сообщать о возможном источнике своего заражения, а также рассказать о своих контактах и местах пребывания.

Заразившиеся и контакты первого уровня обязательно проходят медицинское освидетельствование.

Сроки пребывания граждан в самоизоляции могут быть продлены или сокращены по решению наблюдающих врачей, пишет БелТА.

Определено, что дети до 10 лет должны самоизолироваться, если они являются контактами второго уровня, имеют один или несколько респираторных симптомов и посещают детсады или школы.

Пребывание несовершеннолетних граждан в самоизоляции обеспечивают их законные представители.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.