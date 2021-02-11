Соответствующее постановление Совета Министров от 8 февраля 2021 года № 75 официально размещено в четверг, 11 февраля, на Национальном правовом интернет-портале.
Определенные населенные пункты исключены из списка. Некоторые переведены из зоны с правом на отселение в зону проживания с периодическим радиационным контролем.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Фото: БЕЛТА
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Правительство сократило перечень населенных пунктов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения
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