Глава Минздрава Словении Янез Поклукар сообщил, что в стране закончилась эпидемия коронавируса. При этом будет продолжена вакцинация населения и сохранится ряд ограничительных мер. Такой информацией поделилась телерадиовещательная организация RTVSLO.
По словам Янеза Поклукара, эпидемия COVID-19 формально заканчивается 16 июня. Прогрессирующее распространение инфекционного заболевания показало, что вакцинация является наиболее важной мерой здравоохранения, без которой невозможно представить будущее страны.
– Это маленький шаг для человека, однако это большой шаг для словенского и европейского общества, – уточнил глава Минздрава Словении.
Янез Поклукар отметил, что в Словении есть достаточное количество вакцины, чтобы любой желающий мог получить ее. Он призвал граждан как можно скорее пройти вакцинацию.
– Полтора трудных года остались позади. Эпидемия подвергла нас множеству испытаний. Благодаря сотрудничеству и солидарности мы смогли это сделать, но мы еще не пересекли финишную черту, – резюмировал глава Минздрава Словении.
Консультативная группа по коронавирусной инфекции продолжит каждую неделю отслеживать эпидемиологическую ситуацию в стране и определять, какие ограничительные меры нужны, чтобы держать ситуацию под контролем. По-прежнему будут действовать меры по соблюдению дистанции в общественных местах, ношению масок и ограничению по заполняемости помещений и мероприятий на 75%.
– По возможности деятельность должна проводиться на открытом воздухе, внутренние помещения должны регулярно вентилироваться, – добавил Янез Поклукар.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
1820
Правительство Словении объявило об окончании эпидемии коронавируса в стране
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter