Постановлением Правительства от 9 июня 2021 года № 317 скорректированы правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования (утверждены постановлением Совмина от 17 июля 2015 года № 609). Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу перевозчик имеет право определять отдельные категории потребителей, которым предоставляются скидки на услуги транспортных железнодорожных терминалов, цены (тарифы) на которые не являются регулируемыми, а также категории потребителей, которым данные услуги предоставляются бесплатно.
Также правовым актом предусмотрены введение терминов "проездной документ (билет)" и "согласованные поезда", уточнение сроков оформления БЖД проездных документов в поезда с нумерованными местами, уточнение отдельных положений, касающихся перевозки собак, а также урегулирование некоторых вопросов проезда по электронному проездному документу (билету).
Постановление вступает в силу завтра, 16 июня.
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Правительство скорректировало правила перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом
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