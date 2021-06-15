Правительство скорректировало правила перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом

Согласно документу перевозчик имеет право определять отдельные категории потребителей, которым предоставляются скидки на услуги транспортных железнодорожных терминалов, цены (тарифы) на которые не являются регулируемыми, а также категории потребителей, которым данные услуги предоставляются бесплатно.Также правовым актом предусмотрены введение терминов "проездной документ (билет)" и "согласованные поезда", уточнение сроков оформления БЖД проездных документов в поезда с нумерованными местами, уточнение отдельных положений, касающихся перевозки собак, а также урегулирование некоторых вопросов проезда по электронному проездному документу (билету).Постановление вступает в силу завтра, 16 июня.