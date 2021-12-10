Правительство скорректировало подходы к изменению цен на социально значимые товары

Правительством Беларуси определены подходы к изменению цен на социально значимые товары первой необходимости в 2022 году. Коррективы предусмотрены постановлением Совета Министров от 10 декабря 2021 года № 713, которым вносятся изменения в постановление № 100 "О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости".

В частности, документом корректируется перечень социально значимых товаров первой необходимости, цены на которые регулируются государством. Жесткое регулирование цен с 15 декабря 2021 года распространяется на 29 позиций социально значимых товаров, а также 50 позиций лекарственных средств.

В перечень социально значимых товаров вошли: мука пшеничная, хлопья овсяные, крупа перловая, хлеб, вермишель, говядина, свинина, куры, молочные продукты, яйца куриные, подсолнечное масло, ряд овощей и фруктов, а также каши, сухие смеси и консервы для детского и диетического питания.

Цены на эти товары будут устанавливаться с учетом предельного норматива повышения: не выше чем на 0,9 процента в месяц в декабре 2021 года и в январе – феврале 2022 года; не выше чем на 0,3 процента в месяц в марте и марте – декабре 2022 года.

– Такие цены сформированы с учетом среднего роста цен на социально значимую группу товаров в данные месяцы предыдущих лет и обусловлены ограничением роста потребительских цен на уровне 6 процентов по итогам 2022 года, – пояснили в пресс-службе МАРТ.

Цены на новые социально значимые товары первой необходимости, которые до 1 января 2022 года не были произведены, устанавливаются производителями или импортерами по согласованию с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров Республики Беларусь.

– Также за субъектами хозяйствования сохраняется обязанность согласовывать с комиссией повышение цен на социально значимые товары выше установленного постановлением предела, – отметили в МАРТ.

При этом действие постановления № 100 с 15 декабря 2021 года не распространяется на отношения, связанные с реализацией социально значимых товаров на биржевых торгах и в рамках государственных закупок. Данные отношения будут регулироваться специальным законодательством.

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