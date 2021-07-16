Правительство Сингапура отменит некоторые ограничения для вакцинированных

– уточнилОн также посоветовал обратить внимание на то, чтоНа фоне увеличения числа зараженных COVID-19 правительство Сингапура снова уменьшит количество посетителей кафе, ресторанов, иных предприятий общепита, спортивных и тренажерных залов.отметил Лоуренс Вон.По словам министра, люди, прошедшие полный курс прививочной кампании или перенесшие инфекцию в последние 9 месяцев, смогут посещать заведения группами в количестве до пяти человек. Им также разрешено заниматься в спортивных залах.