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Правительство Сингапура отменит некоторые ограничения для вакцинированных

Правительство Сингапура приняло решение снова ввести некоторые социальные ограничения, которые отменили неделю назад. Однако на этот раз для вакцинированных против коронавирусной инфекции сделают несколько послаблений, информирует ТАСС.


– Межведомственная группа по борьбе с распространением COVID-19 ранее объявила о постепенном восстановлении с 12 июля социальной и экономической деятельности. Однако возникшие на днях новые очаги распространения инфекции стали препятствием в этом процессе, – уточнил министр финансов страны Лоуренс Вон.

Он также посоветовал обратить внимание на то, что "значительная часть населения уже получила вакцины".

На фоне увеличения числа зараженных COVID-19 правительство Сингапура снова уменьшит количество посетителей кафе, ресторанов, иных предприятий общепита, спортивных и тренажерных залов.

– С 19 июля по 8 августа включительно только два человека смогут находиться за одним столиком, занятия в спортзалах также можно будет проводить группами не более двух человек, – отметил Лоуренс Вон.

По словам министра, люди, прошедшие полный курс прививочной кампании или перенесшие инфекцию в последние 9 месяцев, смогут посещать заведения группами в количестве до пяти человек. Им также разрешено заниматься в спортивных залах.
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Фото: РЕЙТЕР
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