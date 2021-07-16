Правительство Сингапура приняло решение снова ввести некоторые социальные ограничения, которые отменили неделю назад. Однако на этот раз для вакцинированных против коронавирусной инфекции сделают несколько послаблений, информирует ТАСС.
– Межведомственная группа по борьбе с распространением COVID-19 ранее объявила о постепенном восстановлении с 12 июля социальной и экономической деятельности. Однако возникшие на днях новые очаги распространения инфекции стали препятствием в этом процессе, – уточнил министр финансов страны Лоуренс Вон.
Он также посоветовал обратить внимание на то, что "значительная часть населения уже получила вакцины".
На фоне увеличения числа зараженных COVID-19 правительство Сингапура снова уменьшит количество посетителей кафе, ресторанов, иных предприятий общепита, спортивных и тренажерных залов.
– С 19 июля по 8 августа включительно только два человека смогут находиться за одним столиком, занятия в спортзалах также можно будет проводить группами не более двух человек, – отметил Лоуренс Вон.
По словам министра, люди, прошедшие полный курс прививочной кампании или перенесшие инфекцию в последние 9 месяцев, смогут посещать заведения группами в количестве до пяти человек. Им также разрешено заниматься в спортивных залах.
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Правительство Сингапура отменит некоторые ограничения для вакцинированных
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