Правительство расширило перечень товаров, стоимость которых регулирует МАРТ

В список таких товаров вошли средства защиты органов дыхания, предназначенные для индивидуального применения (маски, полумаски, повязки), дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства (в том числе гели, спреи), перчатки защитные одноразовые для индивидуального использования.Вместе с тем в перечне также названы услуги по передаче и распределению тепловой энергии.А вот СИЗ и дезинфицирующие средства убраны из списка социально значимых товаров, стоимость которых регулирует МАРТ не более 90 дней на протяжении одного года.Постановление вступает в силу после официального опубликования.