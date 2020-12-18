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Правительство расширило перечень товаров, стоимость которых регулирует МАРТ

Правительство расширило перечень товаров и услуг, цены на которые регулирует Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 16 декабря 2020 года № 732, которое официально размещено в пятницу, 18 декабря, на Национальном правовом интернет-портале.


В список таких товаров вошли средства защиты органов дыхания, предназначенные для индивидуального применения (маски, полумаски, повязки), дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства (в том числе гели, спреи), перчатки защитные одноразовые для индивидуального использования.

Вместе с тем в перечне также названы услуги по передаче и распределению тепловой энергии.

А вот СИЗ и дезинфицирующие средства убраны из списка социально значимых товаров, стоимость которых регулирует МАРТ не более 90 дней на протяжении одного года.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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