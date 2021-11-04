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Правительство продлило запрет на вывоз гречки на три месяца

Совет Министров продлил временный запрет на вывоз за пределы Беларуси гречки на три месяца. Это предусмотрено постановлением Совмина от 2 ноября 2021 года № 623, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.


Запрет на вывоз распространяется на крупу грубого помола из гречихи, гречневое зерно обрушенное, готовые пищевые продукты из гречки.

Установлен временный запрет на вывоз за пределы Беларуси в государства  – члены Евразийского экономического союза перечисленных товаров вне зависимости от страны происхождения, а также за пределы таможенной территории ЕАЭС в государства, не являющиеся членами союза, товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

Указанные меры нетарифного регулирования также распространяются на товары, которые помещены под таможенные процедуры в Беларуси до вступления в силу настоящего постановления и фактический вывоз которых за пределы страны в соответствии с таможенными процедурами осуществляется после вступления в силу данного документа.

Действие постановления не распространяется на товары, вывозимые за пределы Беларуси для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений Правительства, а также в качестве припасов; на товары, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС; на товары, помещенные под таможенные процедуры в государстве – члене ЕАЭС, отличном от Беларуси, перемещаемые транзитом через белорусскую территорию.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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Фото: Павел БОГУШ
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