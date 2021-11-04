Правительство продлило запрет на вывоз гречки на три месяца

Запрет на вывоз распространяется на крупу грубого помола из гречихи, гречневое зерно обрушенное, готовые пищевые продукты из гречки.Установлен временный запрет на вывоз за пределы Беларуси в государства – члены Евразийского экономического союза перечисленных товаров вне зависимости от страны происхождения, а также за пределы таможенной территории ЕАЭС в государства, не являющиеся членами союза, товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.Указанные меры нетарифного регулирования также распространяются на товары, которые помещены под таможенные процедуры в Беларуси до вступления в силу настоящего постановления и фактический вывоз которых за пределы страны в соответствии с таможенными процедурами осуществляется после вступления в силу данного документа.Действие постановления не распространяется на товары, вывозимые за пределы Беларуси для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений Правительства, а также в качестве припасов; на товары, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС; на товары, помещенные под таможенные процедуры в государстве – члене ЕАЭС, отличном от Беларуси, перемещаемые транзитом через белорусскую территорию.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.