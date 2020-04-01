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Правительство приняло дополнительные меры для стабилизации потребительского рынка

Совет Министров принял постановление №184 от 30 марта 2020 года "О временных мерах по стабилизации ситуации на потребительском рынке".


Минстройархитектуры, Минздраву, Минлесхозу, Минпрому, Минсельхозпроду, "Беллегпрому", "Беллесбумпрому", "Белгоспищепрому", "Белнефтехиму", другим республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому необходимо не допускать роста отпускных цен и тарифов на товары и услуги, оказываемые подчиненными организациями, выше 0,5% ежемесячно. Также им необходимо обеспечить поставки производимой продукции в розничную торговую сеть под потребность внутреннего рынка, сообщили в пресс-службе Правительства.

Юрлицам всех форм собственности и ИП, осуществляющим производство, ввоз и реализацию товаров на внутреннем рынке или оказывающим услуги, также следует не допускать повышения цен и тарифов выше 0,5% ежемесячно, пишет БелТА.

Повышение цен выше установленного предела допускается только по согласованию с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров. Кроме того, государственные органы (организации), осуществляющие регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством, не должны их повышать без соответствующего согласования с комиссией.

Министерству антимонопольного регулирования и торговли, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено контролировать выполнение постановления и соблюдение ассортиментного перечня товаров субъектами торговли.

Постановление действует до 30 июня 2020 года.

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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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