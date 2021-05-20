Правительство приглашает в аэропортовую деятельность частных инвесторов. Об этом в интервью ИД «Беларусь сегодня» заявил заместитель Премьер-министра Анатолий Сивак. По его словам, речь идет о развитии региональных аэропортов.
– Что касается авиации, мы раньше не имели возможности без ограничений принимать большие воздушные грузовые суда. Сегодня мы эту проблему сняли. И, общаясь с представителями белорусского авиационного сектора, слышу о планах покупки больших грузовых самолетов частными компаниями. Это опять же развитие и инвестиции. Мы сегодня хотели бы, чтобы в аэропортовую деятельность приходил частник. Речь идет о развитии региональных аэропортов. И мы приглашаем туда приходить частного инвестора.
Для этого, по словам заместителя Премьер-министра, сейчас создаются все условия, в том числе законодательные.
– Отмечу, что в части инвестиций транспортная отрасль занимает ведущие места в стране. Грузоперевозками занимаются в основном частные компании. Международные и нерегулярные перевозки также в руках частников. А это все инвестиции в отрасль. Активно приходит инвестор и в железнодорожный транспорт. Речь идет о собственниках грузовых вагонов. Причем о тысячах.
Полная версия интервью заместителя Премьер-министра Анатолия Сивака ИД «Беларусь сегодня» выйдет в ближайшем номере газеты «Рэспублiка», а также на сайте sb.by.
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Правительство приглашает в развитие региональных аэропортов частных инвесторов
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