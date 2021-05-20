Правительство приглашает в развитие региональных аэропортов частных инвесторов

Для этого, по словам заместителя Премьер-министра, сейчас создаются все условия, в том числе законодательные.Полная версия интервью заместителя Премьер-министра Анатолия Сивака ИД «Беларусь сегодня» выйдет в ближайшем номере газеты «Рэспублiка», а также на сайте sb.by.