Правительство предоставит Белагропромбанку гарантии в погашении кредитов двух предприятий

Правительство Беларуси предоставит ОАО "Белагропромбанк" в 2020-2022 годах гарантии в погашении основной суммы долга по кредитам УП "Белкоопмех" и филиала "Гродненское зверохозяйство" УП "Белкоопвнешторг Белкоопсоюза". Это предусмотрено постановлением Совета Министров №456 от 30 июля 2020 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, передает БЕЛТА.

Кредиты выдаются на срок до одного года для финансирования текущей деятельности согласно распоряжению Президента от 30 июля 2020 года №145рп "О финансовом оздоровлении звероводческой отрасли потребительской кооперации".

Плата за предоставление гарантий правительства производится единовременно в размере 0,01% от суммы кредита. Министерству финансов поручено оформить гарантии в установленном порядке.

Постановление вступило в силу со дня его принятия.