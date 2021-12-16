Правительство Польши ввело дополнительные ограничения при въезде в страну

Правительство Польши приняло решение ввести с 15 декабря текущего года по 31 января будущего года дополнительные ограничения при въезде в страну. Об этом сообщили в Telegram-канале Госпогранкомитета.
Отмечается, что в соответствии с нововведениями всем прибывающим в Польшу не из стран Шенгенской зоны необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию на польском или английском языке. Тестирование должно быть проведено не позднее чем за 24 часа до въезда.
В ГПК добавили, что новое правило в первую очередь негативно отразилось на грузоперевозчиках. Для создания условий сдачи ПЦР-теста перед прохождением границы белорусской стороной оперативно организована работа мобильных медицинских лабораторий.
В данное время тестирование водителей проходит в пунктах пропуска "Берестовица" и "Козловичи".
Предпринятые меры направлены на предупреждение скапливания грузовых транспортных средств на пути следования в страны Евросоюза через белорусско-польскую границу.
"Отмечаем, что решение Польши распространяется на всех лиц, следующих в Польшу. Тестирование не предусмотрено в автодорожном пункте пропуска "Брест". Гражданам, выезжающим через указанный пункт пропуска, рекомендуем заранее сдать ПЦР-тест", – говорится в сообщении.