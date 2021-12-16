Правительство Польши ввело дополнительные ограничения при въезде в страну

Отмечается, что в соответствии с нововведениями всем прибывающим в Польшу не из стран Шенгенской зоны необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию на польском или английском языке. Тестирование должно быть проведено не позднее чем за 24 часа до въезда.В ГПК добавили, что новое правило в первую очередь негативно отразилось на грузоперевозчиках. Для создания условий сдачи ПЦР-теста перед прохождением границы белорусской стороной оперативно организована работа мобильных медицинских лабораторий.В данное время тестирование водителей проходит в пунктах пропуска "Берестовица" и "Козловичи".Предпринятые меры направлены на предупреждение скапливания грузовых транспортных средств на пути следования в страны Евросоюза через белорусско-польскую границу.говорится в сообщении.