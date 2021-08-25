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Правительство Польши сообщило о начале четвертой волны коронавируса в стране

В Польше начинается четвертая волна эпидемии коронавирусной инфекции, передает ТАСС.


– Четвертая волна уже начинается. Согласно моделям, которые обсуждаются в том числе на встречах правительственной группы кризисного управления, можно увидеть, что эта волна будет набирать силу в сентябре и октябре, – отметил руководитель канцелярии главы правительства Михал Дворчик.

Он также сообщил, что власти Польши проработали несколько сценариев, в том числе связанных с применением некоторых противоковидных мер на местном уровне. Ограничения будут вводиться на основании показателя суточного прироста инфицирования и уровня вакцинации в отдельных регионах. В настоящий момент конкретных решений нет.

– Они будут приниматься в зависимости от развития эпидемической ситуации в стране, – уточнил глава канцелярии.

Антирекорд по суточному количеству зараженных коронавирусом был выявлен 1 апреля нынешнего года. Тогда положительный тест на COVID-19 получили 35 251 человек. В мае прирост держался на уровне 100–200 случаев инфицирования в сутки. За все время в стране диагноз COVID-19 был поставлен 2 887 037 пациентам. Инфекция унесла жизни 75 324 человек. Вылечились  2 656 355 жителей Польши.
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Фото: РЕЙТЕР
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