Об этом заявил Премьер-министр Роман Головченко по итогам совещания у Президента:
– Экспорт для нашей экономики – это условие выживания, потому что сейчас как никогда все борются за рынки. Поэтому мы адаптируем или модернизируем систему поддержки экспорта, в первую очередь финансовую. Подготовлены все необходимые предложения по упрощению экспортного кредитования и экспортного страхования. Сделано это для того, чтобы как можно больше субъектов хозяйствования, включая даже самые малые организации, могли воспользоваться инструментами бюджетной поддержки экспорта.
По словам Премьер-министра, сегодня, чтобы претендовать на получение экспортного кредитования, надо иметь контракт как минимум на 200 тысяч долларов:
– Есть много предприятий, которые имеют более мелкие контракты. Они тоже заслуживают, чтобы государство помогало им в экспорте. Поэтому рассчитываем, что в ближайшее время эти документы будут одобрены. То же самое касается страхования экспортных кредитов.
Роман Головченко также сообщил, что Правительство ставит задачу создания полноценного экспортного агентства, которое будет заниматься всем спектром вопросов поддержки экспортеров.
Фото: БЕЛТА
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Правительство планирует активизировать поддержку экспорта
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